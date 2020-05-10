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В России     10.05.2020 13:20

До конца года россиян ждут еще одни «длинные» выходные

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Теги:  выходные  День России 

10 мая. Mossovetinfo.ru – После майских праздников до конца года россиян ожидают еще одни «длинные» выходные, в связи с празднованием Дня России.

День России отмечается 12 июня, в 2020 году это день выпадает на пятницу. Таким образом, в связи с Днем России россиян ожидают три выходных дня подряд 12, 13 и 14 июня.

В ноябре россиян ожидает выходной день посреди рабочей недели, связанный с празднованием Дня народного единства. Этот день отмечается 4 ноября, в текущем году он выпадает на среду. Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября.


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Теги: 
выходные  День России 

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