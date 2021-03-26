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В России     26.03.2021 14:30

Долговая нагрузка россиян выросла до рекордного уровня

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Теги:  банки  кредиты  Центробанк  ЦБ РФ 

26 марта. Mossovetinfo.ru — Долговая нагрузка россиян к началу 2021 года выросла до максимальных размеров, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Сообщается, что к январю 2021 года россияне стали тратить на обслуживание кредитов и займов 11,7% своего дохода. 9,8% доходов уходит на обслуживание необеспеченных кредитов, еще 1,9% - на обслуживание ипотечных кредитов. С апреля 2020 года долговая нагрузка россиян выросла на 0,8%.

Рост закредитованности россиян в Цб РФ связывают со снижением доходов из-за пандемии, а также с сокращением процентных ставок в прошлом году.

В целом ситуацию с закредитованностью населения в Центробанке считают устойчивой, но хотят получить право запрещать выдачу некоторых видов кредитов. В частности, предлагается ввести запрет на выдачу кредитов заемщикам с высоким ПДН (показатель долговой нагрузки, который указывает соотношение ежемесячных выплат заемщика по кредитам к его ежемесячным доходам). Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

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Теги: 
банки  кредиты  Центробанк  ЦБ РФ 

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