6 августа. Mossovetinfo.ru – Из-за новых СанПиНов по предоставлению услуг населению, доставка товаров в онлайн-торговле, может вырасти в цене вдвое, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), направленное главному санитарному врачу Анне Поповой.



Новые СанПиНы, которые находятся на утверждение в Ропотребнадзоре, запрещают перевозку бытовой химии в одном автомобиле с продуктами питания и питьевой водой. Таким образом, если в заказе присутствуют и продукты, и, к примеру, стиральный порошок, заказ необходимо будет доставлять двумя разными автомобилями. Это увеличит расходы компаний онлайн-торговли и скажется на стоимости доставки для потребителя.



В тоже время, действующий технический регламент «О безопасности пищевой продукции» допускает перевозку бытовой химии совместно с продуктами питания, если при этом исключается их контакт. В связи с этим АКИТ предлагает привести СанПиНы в соответствие с техническим регламентом и снять строгий запрет на перевозку бытовой химии и продуктов в одной машине.



При этом подчеркивается, что сейчас при перевозке продуктов питания и бытовой химии, они отделены друг от друга, как первичной, так и вторичной упаковкой, перевозятся в разных секциях автомобиля, таки образом, их контакт исключен. Это позволяет оптимизировать бизнес и снизить затраты на логистику за счет предложения покупателем более широкого ассортимента товаров.



В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что речь идет о запрете совместной перевозки продуктов питания вместе с агрохимикатами и товарами бытовой химии, которые в своем составе содержат чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества. Однако в АКИТ отметили, что в новых СанПиНах речь идет только о товарах бытовой химии, без дополнительной конкретики, что приведет к запрету на перевозку с продуктами любых таких товаров.



В конечно итоге данное нововведение отразиться на покупателях, так как выросшие расходы на логистику компании онлайн-торговли переложат на них.

