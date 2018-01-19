«Движение вверх» стало первым российским фильмом, заработавшим 2 млрд рублей

19 января. Mossovetinfo.ru - Спортивная драма режиссера Антона Мегердичева «Движение вверх» стала самым кассовым фильмом в истории российского кино, Об этом сообщили в министерстве культуры РФ.



Картина уже преодолела планку в два миллиарда рублей. При этом предыдущий лидер российского кинорынка — фильм «Последний богатырь» — заработал в прокате суммарно 1,653 млрд рублей.