1 апреля. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор запустил с 1 апреля Единый консультационный центр, сообщается на официальном сайте ведомства.
Задачей нового центра будет оказание консультационной помощи гражданам и юридическим лицам по вопросам защиты прав потребителей и по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия. Помимо консультаций, сотрудники Единого консультационного центра смогут перенаправлять звонки в территориальные органы Роспотребназдзора.
Новый центр будет работать круглосуточно и без выходных. Одновременно он может принимать до сотни звонков. Сообщается, что время ожидания ответа оператора составит не более 1 минуты. Ответ в центре можно будет получить на русском и английском языках.
Сообщается, что в тестовом режиме Единый консультационный центр начал работу в январе 2019 года. За это время в центре было принято и обработано 14 433 обращения.
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