12 августа. Mossovetinfo.ru – С 2021 года на всей территории России заработает единый номер вызова экстренных служб «112», сообщил на заседании правительства премьер-министр страны Михаил Мишустин.



«Планируем, что в следующем году «Система-112» будет доступна по всей стране, чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе, но и вовремя обращаться за помощью по единому номеру в случае других происшествий и экстренных ситуаций», - заявил глава Кабмина.



В настоящее время единый номер вызова экстренных служб «112» доступен в 56 регионах страны. Особенно востребован он оказался в период режима самоизоляции. Если за весь прошлый год за помощью по этому номеру обратились около 60 миллионов человек, то за первую половину текущего года – более 37 миллионов человек.