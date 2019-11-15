15 ноября. Mossovetinfo.ru – К 2050 году пенсия будет замещать только половину доходов россиян, которые зарабатывают на уровне МРОТ, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования РАНХиГС.



Эксперты исследовали четыре сценария: для работников, получавших минимальную зарплату (на уровне федерального МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50% работников получают ниже, а 50% — выше нее) и высокую (в два раза превышающую среднюю).



По прогнозам, коэффициент замещения (отношение пенсии к зарплате в последний год работы) в ближайшие пять лет будет расти за счет повышенной индексации, однако с 2024 года он начнет сокращаться для россиян, получающих минимальные и низкие зарплаты.



Сейчас у россиян, получающих минимальные и низкие зарплаты коэффициент замещения составляет 74%, в то время как у тех, кто получает средние зарплаты он составляет 35%, а у тех, кто получает высокие зарплаты – 22%.



Однако по прогнозам, к 2050 году коэффициент для получающих зарплату на уровне МРОТ сократиться до 53%, для получающих среднюю зарплату коэффициент останется неизменным, а у людей с высокими зарплатами вырастет с 22 до 31%.



Изменения коэффициента произойдут по ряду причин: индексация пенсий в 2019-2024 году заложит высокую базу, которую сложно будет поддерживать, а индексация пенсий начнет отставать от роста зарплат. Кроме того, после 2028 года начнет проходить эффект от повышения пенсионного возраста. Помимо этого, Минэкономразвития ожидает рост российской экономики после 2021 года более 3% в год, однако авторы исследования ожидают рост на уровне 1,5% ежегодно.



В результате произойдет рост дифференциации пенсий, которые все больше будут зависеть от трудового стажа и размера зарплаты.