17 сентября. Mossovetinfo.ru - Эксперты предсказали осенний рост цен на ряд продуктов и товаров в России, сообщает «Газета.ру».



Из -за пандемии коронавируса посевные работы в этом году начались с опозданием, что негативно сказалось на урожае ряда сельскохозяйственных культур. Кроме того, в ряде регионов на урожаи негативно повлияла и погода.



Эксперты и производители предсказывают подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, общее подорожание за год составит 6,5-7%.



Также наблюдается низкий урожай картофеля. С начала года его цена уже выросла на 20% и рост цен продолжится из-за необходимости компенсировать низкий урожай 2020 года закупками за рубежом.



В южных регионах России из-за заморозков резко снизился урожай яблок. По прогнозам в этом году в России могут не досчитаться до половины обычного урожая, что также приведет к росту цен.



Неурожайным выдался год и для подсолнечника, что уже привело к росту цен на продукты его переработки.



Помимо сельскохозяйственных культур, отмечается нехватка сырья в рыбоперерабатывающей отрасли. Вылов рыбы на Дальнем Востоке оказался ниже ожидаемого. Это уже привело к росту цен на ряд морепродуктов на 30-35%, а к концу года ожидается рост на всю дальневосточную рыбу и икру.



Повашение цен может произойти и на газированную воду в стеклянной таре. Это связано с опасениями производителей, в связи с намерением правительства переложить на них обязанности по утилизации бутылок.