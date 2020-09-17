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В России     17.09.2020 01:04

Эксперты предсказали осенний рост цен на ряд продуктов

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Теги:  цены  рост цен  продукты 

17 сентября. Mossovetinfo.ru - Эксперты предсказали осенний рост цен на ряд продуктов и товаров в России, сообщает «Газета.ру».

Из -за пандемии коронавируса посевные работы в этом году начались с опозданием, что негативно сказалось на урожае ряда сельскохозяйственных культур. Кроме того, в ряде регионов на урожаи негативно повлияла и погода.

Эксперты и производители предсказывают подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, общее подорожание за год составит 6,5-7%.

Также наблюдается низкий урожай картофеля. С начала года его цена уже выросла на 20% и рост цен продолжится из-за необходимости компенсировать низкий урожай 2020 года закупками за рубежом.

В южных регионах России из-за заморозков резко снизился урожай яблок. По прогнозам в этом году в России могут не досчитаться до половины обычного урожая, что также приведет к росту цен.

Неурожайным выдался год и для подсолнечника, что уже привело к росту цен на продукты его переработки.

Помимо сельскохозяйственных культур, отмечается нехватка сырья в рыбоперерабатывающей отрасли. Вылов рыбы на Дальнем Востоке оказался ниже ожидаемого. Это уже привело к росту цен на ряд морепродуктов на 30-35%, а к концу года ожидается рост на всю дальневосточную рыбу и икру.

Повашение цен может произойти и на газированную воду в стеклянной таре. Это связано с опасениями производителей, в связи с намерением правительства переложить на них обязанности по утилизации бутылок.


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Теги: 
цены  рост цен  продукты 

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