29 ноября. Mossovetinfo.ru - «Быстрый рост цен на жилье привел к ухудшению показателя доступности жилья в 2021 г. по сравнению с началом 2020 г., снизив финансовую доступность ипотеки» и доступность жилья, при этом «возникает ситуация перегрева на рынке жилья». Об этом говорится в материале (аналитическая записка
«Об оценке потенциального спроса на ипотеку), который подготовлен Департаментом исследований и прогнозирования Центрального Банка России.
Отмечается, что прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге и ряде других крупных агломераций возникает ситуация перегрева на рынке жилья и поэтому в таких регионах нецелесообразно дальнейшее стимулирование ипотеки на первичном рынке.
«При этом в регионах, где платеж по ипотеке превысил бы 50% среднего дохода семьи у более чем половины семей (прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге и ряде других крупных агломераций), низкая доступность жилья объясняется его высокой стоимостью, которая складывается под влиянием превышения спроса над предложением жилья. Соответственно, возникает ситуация перегрева на рынке жилья. Поэтому дальнейшее стимулирование ипотеки на первичном рынке в данных регионах нецелесообразно», - отмечается в записке.
«При наличии многих факторов, ограничивающих потенциал будущего спроса, высоки риски того, что за наблюдаемым опережающим ростом цен на жилье в упомянутых выше регионах последует их просадка», - полагают аналитики ЦБ.
«Это несет существенные риски для финансовой стабильности», - считают в Департаменте исследований и прогнозирования ЦБ.
Кроме того, аналитики отмечают, что «в 2021 г. произошло ухудшение показателя доступности по сравнению с мартом 2020 года. Потери в уровне доступности из-за роста цен на жилье превысили выигрыш от снижения ипотечных ставок, даже несмотря на действие программы льготной ипотеки».
В выводах доклада авторы отмечают также, что «потенциал развития ипотеки в России увеличится при условии устойчивого ускорения роста экономики и доходов населения».
В то же время, 29 ноября, в аналитическом обзоре ЦБ РФ по банковскому сектору за третий квартал 2021 г. отмечается, что снизились риски перегрева на рынке ипотеки с учетом нормализации ее темпов - до 6,1%, что на 2,1 процентного пункта ниже, чем во втором квартале. При этом розничное кредитование в третьем квартале этого года продолжило быстро расти и в ЦБ отмечают, что «наибольшие опасения вызывает рост долговой нагрузки населения».