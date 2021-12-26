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В России     26.12.2021 10:43

Электронные паспорта планируется начать выдавать в России с января 2023 года

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Теги:  МВД  электронный паспорт  паспорт 

26 декабря. Mossovetinfo.ru - Электронные паспорта планируют начать выдавать в России с января 2023 года. Об этом в эфире радио «Милицейская волна» сообщила Валентина Казакова, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России.

Она пояснила, что это будет пластиковая карта, содержащая электронный носитель информации. На данный момент прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов.

Ранеесообщалось, что Минцифры планируют предоставить россиянам возможность иметь копию цифрового паспорта, которую можно будет предоставлять в виде QR-кода.

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Теги: 
МВД  электронный паспорт  паспорт 

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