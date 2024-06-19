5 июля — Mossovetinfo.ru — 5 июля в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Президента России
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С российской стороны во встрече участвуют помощник Президента Юрий Ушаков, помощник Президента Владимир Мединский, Министр иностранных дел Сергей Лавров.
В приветственном слове В.Путин отметил, Орбан прибыл не только как «давний партнёр, но и как председательствующий в Совете ЕС. У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу строительства двусторонних отношений в этой непростой ситуации и, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, имею в виду на украинском направлении
».
«Мне известно, что совсем недавно, по-моему, 2 июля, Вы были в Киеве и вот прибыли сюда, для того чтобы обсудить все нюансы ситуации, которая сложилась на киевском направлении, на украинском направлении. Я в Вашем распоряжении», - также сказал Путин.
Европе нужен мир, и Венгрия будет бороться за него, находясь на посту председателя Совета ЕС во второй половине года. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, - сообщает ТАСС
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«Особенностью этой встречи является то, что она проводится во время войны (на Украине - ред. ТАСС.), в тот момент, когда Европе очень нужен мир. Для Европы это самое важное. Главной задачей на время нашего председательства в Совете ЕС в предстоящие полгода мы считаем борьбу за мир», - сказал глава венгерского правительства.
Фото: сайт Президента России – Владимир Путин в Кремле с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Фото: Валерий Шарифулин, ТАСС