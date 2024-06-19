 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     05.07.2024 18:23

«Европе очень нужен мир» - Орбан, в Кремле

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Кремль  Путин  Орбан  визит  переговоры  конфликт  СВО  мир  Европа 

5 июля — Mossovetinfo.ru — 5 июля в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Президента России.

С российской стороны во встрече участвуют помощник Президента Юрий Ушаков, помощник Президента Владимир Мединский, Министр иностранных дел Сергей Лавров.

В приветственном слове В.Путин отметил, Орбан прибыл не только как «давний партнёр, но и как председательствующий в Совете ЕС. У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу строительства двусторонних отношений в этой непростой ситуации и, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, имею в виду на украинском направлении».

«Мне известно, что совсем недавно, по-моему, 2 июля, Вы были в Киеве и вот прибыли сюда, для того чтобы обсудить все нюансы ситуации, которая сложилась на киевском направлении, на украинском направлении. Я в Вашем распоряжении», - также сказал Путин.

Европе нужен мир, и Венгрия будет бороться за него, находясь на посту председателя Совета ЕС во второй половине года. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, - сообщает ТАСС.

«Особенностью этой встречи является то, что она проводится во время войны (на Украине - ред. ТАСС.), в тот момент, когда Европе очень нужен мир. Для Европы это самое важное. Главной задачей на время нашего председательства в Совете ЕС в предстоящие полгода мы считаем борьбу за мир», - сказал глава венгерского правительства.

Фото: сайт Президента России – Владимир Путин в Кремле с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Фото: Валерий Шарифулин, ТАСС

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Кремль  Путин  Орбан  визит  переговоры  конфликт  СВО  мир  Европа 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

18:23 В России «Европе очень нужен мир» - Орбан, в Кремле

10:33 Мнения Михалков заявил о наличии в РФ списка «нерукопожатных деятелей культуры»

10:11 В мире Белоруссия стала членом ШОС

08:47 В мире Путин участвует в открывающемся в Астане саммите ШОС

10:16 Мнения Орбан: диалог о прекращении огня на Украине в целях начала переговоров с Россией будет продолжен

Актуальные материалы

12:25 Город (Москва и область) Назначены выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва

09:22 Город (Москва и область) Новый проект «Лето в Москве» объединит все сезонные фестивали и мероприятия города

12:55 В мире Россия и Китай содействуют развитию и процветанию друг друга – Путин

11:01 Город (Москва и область) Путин на параде Победы заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru