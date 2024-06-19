5 июля — Mossovetinfo.ru — 5 июля в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Премьер-министром Венгрии Виктор...

24 июня — Mossovetinfo.ru — Власти Дагестана объявили трехдневный траур, - 24, 25 и 26 июня, - после нападения боевиков в М...