Ежемесячная аудитория Рунета превысила 100 миллионов человек

7 апреля. Mossovetinfo.ru – Аудитория Рунета составляет более 80% населения страны и превысила 100 миллионов человек; в зоне .ru, зарегистрировано более 5 млн, а в зоне .рф – более 670 тыс. доменных имён, - сообщил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, поздравивший представителей IT-индустрии и всех пользователей с Днём Рунета о чем проинформировал сайт правительства России. Российскому сегменту интернета сегодня исполнилось 28 лет.



При этом в марте аудитория “ВКонтакте” увеличилась до 100 миллионов человек, с учетом зарубежных пользователей, и на 64% выросло количество посещений Rutube.