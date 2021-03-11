Другие материалы
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В России
12.03.2021, 12:12
Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансии наркокурьера
12 марта. Mossovetinfo.ru – Руководство социальной сети Facebook по требованию Роскомнадзора удалило рекламу вакансии наркокурьера, сообщается на официальном сайте ведомства. Социальная сеть уве...
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В России
12.03.2021, 10:59
ЦБ РФ отозвал лицензии у трех московских банков
12 марта. Mossovetinfo.ru – Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у трех московских банков: «ФорБанка», банка «Современные Стандарты Бизнеса» («ССтБ») и банка «Альба Аль...
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В России
11.03.2021, 13:53
Роскомнадзор назвал абсурдными обвинения со стороны Twitter
11 марта. Mossovetinfo.ru – Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин назвал абсурдными обвинение со стороны Twitter в том, что замедление работы соцсети является попыткой ведомства ограничить свободу дис...