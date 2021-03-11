12 марта. Mossovetinfo.ru – Руководство социальной сети Facebook по требованию Роскомнадзора удалило рекламу вакансии наркокурьера, сообщается на официальном сайте ведомства. Социальная сеть уве...

12 марта. Mossovetinfo.ru – Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у трех московских банков: «ФорБанка», банка «Современные Стандарты Бизнеса» («ССтБ») и банка «Альба Аль...

11 марта. Mossovetinfo.ru – Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин назвал абсурдными обвинение со стороны Twitter в том, что замедление работы соцсети является попыткой ведомства ограничить свободу дис...