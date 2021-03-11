 
Актуальные темы: коронавирус
В России     12.03.2021 12:12

Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансии наркокурьера

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роскомнадзор  Facebook  контент  удаление 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Руководство социальной сети Facebook по требованию Роскомнадзора удалило рекламу вакансии наркокурьера, сообщается на официальном сайте ведомства.

Социальная сеть уведомила Роскомнадзор, что страницы и аккаунты, на которых размещались реклама вакансии наркокурьера, были удалены.

В сообщении Роскомнадзора отмечается, что ведомство ждет от руководства социальной сети проведения проверки механизма модерации и премодерации рекламного и пользовательского контента.

Ранее Роскомнадзор замедлил работу социальной сети Twitter в России в связи с многолетним игнорированием требований об удалении незаконного контента.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роскомнадзор  Facebook  контент  удаление 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:29 Город (Москва и область) Собянин: в Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производимых в России

12:29 В мире В Японии обнаружен неизвестный штамм коронавируса

12:12 В России Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансии наркокурьера

11:47 Происшествия ФСБ вскрыла 37 подпольных оружейных мастерских в 28 регионах

10:59 В России ЦБ РФ отозвал лицензии у трех московских банков

Актуальные материалы

08:37 Общество Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru