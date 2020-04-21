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В России     21.04.2020 09:39

Фармкомпании могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов - СМИ

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Теги:  фармацевтика  производство 

21 апреля. Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские фармацевтические компании могут отказаться от производства ряда жизненно важных лекарств из-за нерентабельности их производства, сообщает «Коммерсантъ».

Среди препаратов, производство которых может быть прекращено, парацетамол, ибупрофен, димедрол и другие лекарства. Сообщается, что что прекратить производство указанных препаратов готовы семь крупнейших компаний, в том числе «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез», а также один из крупнейших игроков рынка «Фармстандарт». Они уже направили обращение в Минпромторг.

Производители указывают, что производство данных препаратов и так было нерентабельно из-за низкой максимально допустимой цены производства, а падение рубля и удорожание из-за коронавируса импортных субстанций, используемых в производстве, усугубило ситуацию.

Цены на препараты из списка жизненно важных были зарегистрированы в 2008 году исходя средних значений, предоставляемых производителями на основе прошлогодних продаж. Производители получили право индексировать эти цены, но не более, чем на 6% в год.

В 2019 году была принята новая методика ценообразования, которая подразумевает, что стоимость инновационных препаратов не должна превышать их цены в ряде других государств, а стоимость аналогов будет регистрироваться с понижающим коэффициентом. При этом, новые цены не могут превышать существующие. В результате производство ряда препаратов стало убыточным для фармкомпаний.


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Теги: 
фармацевтика  производство 

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