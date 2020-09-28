28 сентября. Mossovetinfo.ru - На финансирование льготной ипотеки в 2021 году выделят в 2,5 раза больше средств, чем в текущем году, сообщают «Известия» со ссылкой на одобренный Кабмином Общенациональный план восстановления экономики.
Согласно плану, на финансирование мер по снижению ипотечной ставки ниже 8%, среди которых программа льготной ипотеки является главной, будет выделено 12 миллиардов рублей. В 2020 году на эти цели было выделено 6 миллиардов рублей.
Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Однако 24 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство поддержит продление программы льготной ипотеки.
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