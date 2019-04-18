18 апреля. Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes в шестандцатый раз опубликовал рейтинг богатейших людей России.



На первое место в рейтинге вышел основной акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние Forbes оценил в 24 миллиарда долларов. Возглавлявший прошлогодний рейтинг Владимир Лисин с состоянием в 21,3 миллиарда долларов, опустился на второе место. Третье место рейтинга занимает Вагит Алекперов, состояние которого оценивается в 20,7 миллиарда долларов.



В десятку богатейших людей России вошли также Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Андрей Мельниченко, Алишер Усманов и Роман Абрамович.



Всего в рейтинг вошли 100 миллиардеров и 100 мультимиллионеров, их суммарное состояние оценивается в 496 миллиардов долларов.