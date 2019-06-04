4 июня. Mossovetinfo.ru – ФСБ направила компании «Яндекс» требование предоставить ключи шифрования данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», сообщает РБК.
По данным издания, требование было направлено я «Яндекс» несколько месяцев назад, однако компания до сих пор так и не предоставила ключи шифрования. При этом, согласно закону, на выполнение требования отводится не более 10 дней. Ранее за отказ исполнить подобное требование в России решением суда был заблокирован мессенджер Telegram.
В компании «Яндекс» и в ФСБ отказались комментировать данную информацию.
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