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В России     04.06.2019 09:57

ФСБ потребовала у «Яндекса» ключи шифрования от переписки пользователей

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Теги:  ФСБ  Яндекс  интернет  переписка 

4 июня. Mossovetinfo.ru – ФСБ направила компании «Яндекс» требование предоставить ключи шифрования данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», сообщает РБК.

По данным издания, требование было направлено я «Яндекс» несколько месяцев назад, однако компания до сих пор так и не предоставила ключи шифрования. При этом, согласно закону, на выполнение требования отводится не более 10 дней. Ранее за отказ исполнить подобное требование в России решением суда был заблокирован мессенджер Telegram.

В компании «Яндекс» и в ФСБ отказались комментировать данную информацию.


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Теги: 
ФСБ  Яндекс  интернет  переписка 

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