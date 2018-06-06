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В России     06.06.2018 12:29

ФТС России выпустила памятку для иностранных болельщиков ЧМ-2018

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Теги:  ФТС РФ  таможня  ЧМ-2018  болельщики  туристы 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Федеральная таможенная служба России выпустила памятку для туристов и болельщиков, прибывающих в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном сайте ведомства.

В памятке, опубликованной на официальном сайте ФТС, иностранным гостям разъясняются основные таможенные правила, а также рассказывается о том, какие продукты и товары и в каких количествах можно беспошлинно ввозить или вывозить из России.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.


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Карта места

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Теги: 
ФТС РФ  таможня  ЧМ-2018  болельщики  туристы 

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