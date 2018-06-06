6 июня. Mossovetinfo.ru – Федеральная таможенная служба России выпустила памятку для туристов и болельщиков, прибывающих в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном сайте ведомства.



В памятке, опубликованной на официальном сайте ФТС, иностранным гостям разъясняются основные таможенные правила, а также рассказывается о том, какие продукты и товары и в каких количествах можно беспошлинно ввозить или вывозить из России.



Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.