6 июня. Mossovetinfo.ru – Федеральная таможенная служба России выпустила памятку для туристов и болельщиков, прибывающих в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном сайте ведомства.
В памятке, опубликованной на официальном сайте ФТС, иностранным гостям разъясняются основные таможенные правила, а также рассказывается о том, какие продукты и товары и в каких количествах можно беспошлинно ввозить или вывозить из России.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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