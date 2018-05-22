22 мая. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении закон о санкциях против США и других недружественных государств, сообщает Интерфакс.



По новому закону президент России может приостанавливать сотрудничество с недружественными государствами, а также с организациями, которые находятся в их юрисдикции. В частности, может накладываться запрет на ввоз или вывоз продукции, подобным организациям. При этом под запрет могут попасть и российские компании с любой долей иностранного участия. Запреты не будут распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.



В первом чтении закон был принят Госдумой 15 мая, однако в ходе обсуждения депутаты приняли решение доработать закон. Так, из закона были убраны упоминания конкретных отраслей, товаров и услуг, которые могут попасть под российские санкции, и расширены полномочия президента и правительства по применению санкций в отношении конкретных юридических или физических лиц, находящихся в юрисдикции недружественных стран.



Закон вступает в силу с момента опубликования.