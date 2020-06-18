18 июня. Mossovetinfo.ru – Генеральная прокуратура назвала самые коррупционные регионы России, соответствующий список содержится в докладе главы ведомства Игоря Краснова, сообщает РИА Новости.



По данным прокуратуры, в 2019 году уровень коррупции в среднем по стране составил 21,1 правонарушение на 100 тысяч населения.



В десятку самых коррупционных регионов России вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. В этих регионах уровень коррупции варьируется от 29,68 до 26,31 правонарушений на 100 тысяч населения.



В десятку регионов с наименьшим уровнем коррупции вошли Ингушетия, Хакассия, Алтайский край, Вологодская, Московская, Мурманская, Пензенская области, Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ. В этих регионах коэффициент коррупционной преступности на 100 тысяч населения составляет от 6,41 до 9,94.



В докладе также отмечается, что среди сфер деятельности, в которых наиболее часто отмечается коррупция, находятся освоение бюджетных средств, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность и ЖКХ.