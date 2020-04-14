14 апреля. Mossovetinfo.ru – Генпрокуратура РФ направила поручение в Минэкономразвития в связи с попаданием букмекерских компаний в список системообразующих предприятий, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.



Внесение в список системообразующих предприятий может стать основанием для получения финансовой помощи от государства в условиях распространения коронавируса.



Минэкономразвития, которое отвечает за формирование списка, поручено дать правовую оценку попаданию в список букмекерских компаний, а также разработать новые критерии для включения в список.