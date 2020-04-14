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В России     14.04.2020 14:33

Генпрокуратура потребовала объяснить, как букмекеры попали в список системообразующих компаний

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Теги:  Генпрокуратура  Минэкономразвития  системообразующие предприятия  поручения  букмекеры 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – Генпрокуратура РФ направила поручение в Минэкономразвития в связи с попаданием букмекерских компаний в список системообразующих предприятий, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

Внесение в список системообразующих предприятий может стать основанием для получения финансовой помощи от государства в условиях распространения коронавируса.

Минэкономразвития, которое отвечает за формирование списка, поручено дать правовую оценку попаданию в список букмекерских компаний, а также разработать новые критерии для включения в список.


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Теги: 
Генпрокуратура  Минэкономразвития  системообразующие предприятия  поручения  букмекеры 

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