Другие материалы
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В России
14.04.2020, 14:33
Генпрокуратура потребовала объяснить, как букмекеры попали в список системообразующих компаний
14 апреля. Mossovetinfo.ru – Генпрокуратура РФ направила поручение в Минэкономразвития в связи с попаданием букмекерских компаний в список системообразующих предприятий, сообщается на официальном с...
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В России
14.04.2020, 10:30
В России зафиксировано уже более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом
14 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 2774 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Всего на сегодняшний день в России зарегис...
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В России
14.04.2020, 09:40
Более четверти компаний в России намерены сократить зарплаты сотрудников в течение полугода
14 апреля. Mossovetinfo.ru – Порядка 27% российских компаний намерены сократить зарплаты сотрудников в течение полугода из-за кризиса, связанного с распространением коронаивруса, сообщает РБК со сс...