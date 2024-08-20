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В России     05.09.2024 08:51

Генпрокурор Краснов предложил упорядочить работу «мутных структур и физлиц» в интернет-пространстве

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Теги:  интернет  интернет-пространство  мошенники  услуги  качество  Генпрокуратура  регулирование  Краснов  мнение  предложение 

5 сентября — Mossovetinfo.ru — Работу «мутных» физических и юридических лиц в интернет-пространстве необходимо урегулировать с помощью подтвержденной электронной идентификации. Об этом Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов сообщил на IX Восточном экономическом форуме в ходе выступления на сессии «Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса», инициатором и организатором которой стала Генпрокуратура России. Текст выступления генпрокурора распространен пресс-службой ведомства.

«Системные меры по созданию и развитию благоприятной деловой среды, отказ от проверок и наказаний, разумеется, не должны касаться деятельности псевдокоммерсантов, которая вызывает раздражение у граждан, дискредитирует социально ответственный бизнес. Именно об этом сказал Глава государства на заседании нашей итоговой коллегии в марте текущего года, отметив, что наряду с ослаблением административного давления нужно обязательно думать и об обеспечении интересов потребителей товаров и услуг.

В интернет-пространстве действует значительное количество «мутных» структур и физических лиц, предлагающих услуги для населения вне каких-либо организационно-правовых форм и без соблюдения установленных законом гарантий для потребителей. В такую деятельность, как правило, вовлечены мигранты и лица, сознательно скрывающие свой род занятий и доходы.

Их ценовая политика, сомнительный характер услуг, отсутствие необходимых обязательств, бесконтрольность, а зачастую и откровенная мошенническая направленность сегодня требуют решения вопроса о регулировании этой сферы. Таким инструментом могла бы стать их подтвержденная электронная идентификация с возможностью проверки самими потребителями их надежности и добросовестности», - заявил в ходе выступления на форуме Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Фото: пресс-служба Ге6нпрокуратуры


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Теги: 
интернет  интернет-пространство  мошенники  услуги  качество  Генпрокуратура  регулирование  Краснов  мнение  предложение 

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