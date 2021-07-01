ГИБДД получит приборы для моментального выявления пьяных

1 июля. Mossovetinfo.ru - В 2022 году ГИБДД получит приборы для моментального выявления нетрезвых водителей, сообщает в эфире радиостанции «Милицейская волна» глава ГИБДД Михаил Черников.



Новый прибор сможет моментально определить наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это позволит водителям без признаков опьянения быстро продолжить движение, не проходя длительную процедуру медицинского освидетельствования.



С начала 2021 года в России к ответственности за вождение в нетрезвом виде привлечено более 220 тысяч водителей. При этом, 27 тысяч из них были привлечены к ответственности повторно.



