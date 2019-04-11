11 апреля. Mossovetinfo.ru – ГИБДД предлагает повысить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 до 3 тысяч рублей, об этом замглавы ведомства Олег Понарьин рассказал на общественных слушаниях в Госдуме.



Кроме того, ГИБДД предложила вновь ввести штрафы за превышение скорости на 10-20 километров в час, однако эту меру предлагается отложить на два года, «для мониторинга скоростных режимов и привидения обстановки дорог в соответствие реальным условиям». Штраф за это нарушение был отменен в 2013 году и с тех пор руководство ГИБДД неоднократно поднимало вопрос о его возвращении. Также ГИБДД предлагает исключить для неоднократных нарушителей возможность льготной оплаты штрафов, когда в 20-дневный срок можно оплатить только половину суммы. При этом в ведомстве не уточняют, что значит «неоднократное нарушение».



Фракция «Единой России» выступила против предложений ГИБДД. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. Депутаты считают, что размер штрафа в 3 тысячи рублей ничем не обоснован, «взят с потолка», и что вначале необходимо навести порядок в дорожно-транспортной сети.



Депутаты выступили и против других предложений ГИБДД. В вопросе отмены права на льготный штраф для неоднократных нарушителей, речь, по мнению депутатов, идет об ответственности конкретных физических лиц, поэтому тему необходимо проработать с экспертами. Что же касается вопроса возвращения штрафов за превышение скорости на 10-20 километров в час – в данном вопросе депутаты выступают категорически против его возвращения. По словам Афонского, с просьбой сохранить нештрафуемый порог в 20 километров в час, к ним обратились различные общественные организации, а также руководители дорожных и автотранспортных предприятий.