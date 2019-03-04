4 марта. Mossovetinfo.ru – Сотрудников ГИБДД вновь привлекут к проведению техосмотров автобусов, сообщил журналистам глава ведомства, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.



По словам Черникова, такое решение было принято в связи с тем, что в прошедшем году автобусы и маршрутки стали чаще попадать в ДТП. При расследовании обстоятельства аварий установлено, что чаще всего вина лежит на перевозчиках, которые выпускают на линии неисправные автобусы.



Черников заявил, что привлечение сотрудников ГИБДД минимизирует риски и привел в качестве примера перевозку школьников. Черников заявил, что перевозками школьников в России занимается 24 тысячи автобусов и благодаря контролю за последние три года нет ни одного случая гибели в таких автобусах.