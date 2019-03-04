Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     04.03.2019 12:56

ГИБДД вновь будет принимать участие в техосмотре автобусов

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ГИБДД  автобусы  перевозки  техосмотр 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Сотрудников ГИБДД вновь привлекут к проведению техосмотров автобусов, сообщил журналистам глава ведомства, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

По словам Черникова, такое решение было принято в связи с тем, что в прошедшем году автобусы и маршрутки стали чаще попадать в ДТП. При расследовании обстоятельства аварий установлено, что чаще всего вина лежит на перевозчиках, которые выпускают на линии неисправные автобусы.

Черников заявил, что привлечение сотрудников ГИБДД минимизирует риски и привел в качестве примера перевозку школьников. Черников заявил, что перевозками школьников в России занимается 24 тысячи автобусов и благодаря контролю за последние три года нет ни одного случая гибели в таких автобусах.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ГИБДД  автобусы  перевозки  техосмотр 

Возврат к списку

Лента новостей

13:51 Город (Москва и область) Новая парковая зона появится возле реки Яуза на северо-востоке Москвы

12:56 В России ГИБДД вновь будет принимать участие в техосмотре автобусов

12:42 Общество За первые три дня марта в Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков

11:29 Происшествия Два рейсовых автобуса столкнулись на юго-востоке Москвы

10:59 В России РЖД планирует создать единую онлайн-платформу по продаже билетов на поезда и автобусы

Актуальные материалы

14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки

10:43 Общество Жорес Алферов. Биография

14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года

10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней

07:51 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля

07:48 Город (Москва и область) Более 50 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в рамках фестиваля «Московская масленица»

13:33 Город (Москва и область) Мосгордума приняла закон о создании инновационного кластера

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru