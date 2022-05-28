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В России     28.05.2022 10:50

Гиперзвуковую ракету «Циркон» запустили по мишени на расстоянии около 1 тыс. км. в Белом море – Минобороны

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Теги:  Россия  Минобороны  «Циркон»  гиперзвуковая- ракета  фрегат «Адмирал Горшков» 

28 мая, Mossovetinfo.ru - Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» 28 мая выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон», сообщили в Минобороны.

Ракета успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1 тыс. км. в Белом море.

В июле 2021 года Минобороны сообщило, о продолжающихся летных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в той же акватории с участием того же фрегата. «По данным объективного контроля ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон». Скорость полета составила около 7-ми Махов», - отмечалось в сообщении Минобороны.


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Теги: 
Россия  Минобороны  «Циркон»  гиперзвуковая- ракета  фрегат «Адмирал Горшков» 

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