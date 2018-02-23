23 февраля /Mossovetinfo.ru/ - Глава Чечни Рамзан Кадыров в годовщину начала депортации чеченского и ингушского народов проклял Сталина и призвал чеченцев «смотреть вперед и не зацикливаться на трагическом прошлом».«… ни одна из этих войн не идёт ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят вовеки веков) против чеченского народа», - написал Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале«Двадцать третьего февраля 1944 года Сталин это сделал. Нас лишили всего - родной земли, родных домов, нажитого столетиями, загнали в скотские вагоны, отвезли и выбросили в алтайских горах, казахстанских степях, загнали в свинцово-цинковые и урановые рудники.Половина населения умерла от голода, холода и эпидемий. В том, что вторая половина выжила нет никакой заслуги сталинской власти. Мы выжили благодаря истинной вере, крепкой воле, мужеству, преданности своей родной земле и родным горам», - написал Рамзан Кадыров.«Сегодня мы живем в новой России, где каждому народу гарантированы реальные права и свободы. Мы помним свою национальную трагедию, поименно помним всех, кто пал её жертвой, никогда не забудем об этом! Но у нашего народа есть мудрость и мужество, чтобы смотреть вперёд, не зацикливаться исключительно на трагическом прошлом», - подчеркнул Кадыров.Глава Чечни также отметил, что «руководство России неоднократно признавало тягчайшим преступлением репрессии против чеченского народа, оно принесло извинения. Вместе со всеми народами мы строим новую Россию!».Депортация чеченцев и ингушей с территории Чечено-Ингушской АССР и прилегающих к ней районов в Среднюю Азию и Казахстан была осуществлена, в рамках так называемой операции "чечевица" в период с 23 февраля по 9 марта 1944 года. По разным оценкам было выселено от 500 до 650 тысяч чеченцев и ингушей. В ходе выселения и первые годы после него погибли примерно 100 тысяч чеченцев и 23 тысячи ингушей, то есть примерно каждый четвёртый из обоих народов, - сообщает Википедия.ИА «Моссовет» публикует документ об этой трагедии: