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В России     23.02.2018 13:20

Глава Чечни Кадыров проклял Сталина и призвал чеченцев «смотреть вперед»

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Теги:  Кадыров  Чечня  Сталин  проклятие  Россия  извинения  репрессии  Ингушетия 

23 февраля /Mossovetinfo.ru/ - Глава Чечни Рамзан Кадыров в годовщину начала депортации чеченского и ингушского народов проклял Сталина и призвал чеченцев «смотреть вперед и не зацикливаться на трагическом прошлом».
«… ни одна из этих войн не идёт ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят вовеки веков) против чеченского народа», - написал Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале Kadyrov_95.

«Двадцать третьего февраля 1944 года Сталин это сделал. Нас лишили всего - родной земли, родных домов, нажитого столетиями, загнали в скотские вагоны, отвезли и выбросили в алтайских горах, казахстанских степях, загнали в свинцово-цинковые и урановые рудники.
Половина населения умерла от голода, холода и эпидемий. В том, что вторая половина выжила нет никакой заслуги сталинской власти. Мы выжили благодаря истинной вере, крепкой воле, мужеству, преданности своей родной земле и родным горам», - написал Рамзан Кадыров.

«Сегодня мы живем в новой России, где каждому народу гарантированы реальные права и свободы. Мы помним свою национальную трагедию, поименно помним всех, кто пал её жертвой, никогда не забудем об этом! Но у нашего народа есть мудрость и мужество, чтобы смотреть вперёд, не зацикливаться исключительно на трагическом прошлом», - подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что «руководство России неоднократно признавало тягчайшим преступлением репрессии против чеченского народа, оно принесло извинения. Вместе со всеми народами мы строим новую Россию!».

Депортация чеченцев и ингушей с территории Чечено-Ингушской АССР и прилегающих к ней районов в Среднюю Азию и Казахстан была осуществлена, в рамках так называемой операции "чечевица" в период с 23 февраля по 9 марта 1944 года. По разным оценкам было выселено от 500 до 650 тысяч чеченцев и ингушей. В ходе выселения и первые годы после него погибли примерно 100 тысяч чеченцев и 23 тысячи ингушей, то есть примерно каждый четвёртый из обоих народов, - сообщает Википедия.

ИА «Моссовет» публикует документ об этой трагедии: 
чеченцы, ингуши, депортация. Сталин, 23 февраля 1943,

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Теги: 
Кадыров  Чечня  Сталин  проклятие  Россия  извинения  репрессии  Ингушетия 

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