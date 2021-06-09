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В России     09.06.2021 17:19

Глава ГИБДД отверг идею ограничения скорости в городах до 30 километров в час

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Теги:  ГИБДД  ограничения скорости 

9 июня. Mossovetinfo.ru — Глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что МВД выступает против снижение максимальной скорости в городах до 30 километров в час, сообщает РИА Новости.

«МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч», - заявил Черников.

По словам главы ГИБДД, те, кто выступают за ограничения скорости думают не о безопасности движения, а о том, чтобы взимать больше штрафов.

Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин прокомментировал идею о снижении максимальной скорости в городах до 30 километров в час. По словам Митрошина такие ограничения можно вводить только рассматривая индивидуально ситуацию на каждой конкретной улице.

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Теги: 
ГИБДД  ограничения скорости 

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