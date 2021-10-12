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В России     12.10.2021 16:01

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в стране

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Теги:  Михаил Мурашко  коронавирус  COVID-19 

12 октября. Mossovetinfo.ru — Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом рассказал о ситуации с коронавирусом в стране.

Мурашко отметил, что в России наблюдается быстрый рост заболеваемости коронавирусом.

«В ответ на быстрый рост мы разворачиваем дополнительное количество коек. На сегодняшний день в стране их уже около 255 тысяч, что на 11% больше, чем на прошлой неделе. 235 тысяч коек сегодня занято пациентами», - приводит слова главы Минздрава ТАСС.

Министр заявил, что среди госпитализированных около 11% в тяжелом состоянии, практически все они не прошли вакцинацию. На аппаратах ИВЛ находится 6,1 тысячи человек. Кроме того, около 12% заболевших коронавирусом составляют дети.

«Ждем заключения, и думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения», - рассказал Мурашко.

Глава Минздрава также отметил, что ситуация с коронавирусом отличается от региона к региону. По словам министра, наиболее тревожная ситуация в поволжских регионах: в Башкирии, Татарстане и в Оренбуржье.

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Теги: 
Михаил Мурашко  коронавирус  COVID-19 

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