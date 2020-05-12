12 мая. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге рассказала о ситуации с коронавирусом в России.



По словам Поповой, за последние 10 суток ежедневный прирост новых случаев заражения остается примерно на одном уровне. Санитарно-эпидемиологическая обстановка остается напряженной, растет как число случаев заражения, так и количество людей, находящихся под медицинским наблюдением из-за контакта с зараженными. Однако система здравоохранения справляется.



Среди заразившихся примерно одинаковое количество мужчин и женщин. Если брать возрастные показатели, то с 5 до 7% выросло число детей, у который выявлено заражение коронавирусом.



При этом, у 41% заразившихся заражение коронавирусом проходит бессимптомно.



Из всего количества заразившихся, госпитализированы 28,4%, остальные проходят лечение на дому.



Также глава Роспотребнадзора рассказала, что около 40% пациентов с коронавирусом заразились в результате близкого контакта с зараженными.



Попова отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом в России составляет 158,3 случая на 100 тысяч человек, по этому показателю Россия входит в пятый десяток стран, в которых выявлен коронавирус. При этом, глава Роспотребнадзора отметила, что такой подход расчета является наиболее оправданным, так как нельзя сравнивать просто количество заболевших, из-за разницы в численности населения.



По мнению главы Роспотребнадзора, для того, чтобы в регионах начали переходить к режиму смягчения введенных ограничений, в каждом регионе должно проводится 70 тестов на 100 тысяч населения.



Также Попова отметила, что среди ученых разных стран существуют различные мнения по коронавирусу, но большинство ученых, в том числе российских, сходятся в том, что коронавирус останется в мире надолго.