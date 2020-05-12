Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     12.05.2020 16:53

Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о ситуации с коронавирусом

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Анна Попова  Роспотребнадзор 

12 мая. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге рассказала о ситуации с коронавирусом в России.

По словам Поповой, за последние 10 суток ежедневный прирост новых случаев заражения остается примерно на одном уровне. Санитарно-эпидемиологическая обстановка остается напряженной, растет как число случаев заражения, так и количество людей, находящихся под медицинским наблюдением из-за контакта с зараженными. Однако система здравоохранения справляется.

Среди заразившихся примерно одинаковое количество мужчин и женщин. Если брать возрастные показатели, то с 5 до 7% выросло число детей, у который выявлено заражение коронавирусом.

При этом, у 41% заразившихся заражение коронавирусом проходит бессимптомно.

Из всего количества заразившихся, госпитализированы 28,4%, остальные проходят лечение на дому.

Также глава Роспотребнадзора рассказала, что около 40% пациентов с коронавирусом заразились в результате близкого контакта с зараженными.

Попова отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом в России составляет 158,3 случая на 100 тысяч человек, по этому показателю Россия входит в пятый десяток стран, в которых выявлен коронавирус. При этом, глава Роспотребнадзора отметила, что такой подход расчета является наиболее оправданным, так как нельзя сравнивать просто количество заболевших, из-за разницы в численности населения.

По мнению главы Роспотребнадзора, для того, чтобы в регионах начали переходить к режиму смягчения введенных ограничений, в каждом регионе должно проводится 70 тестов на 100 тысяч населения.

Также Попова отметила, что среди ученых разных стран существуют различные мнения по коронавирусу, но большинство ученых, в том числе российских, сходятся в том, что коронавирус останется в мире надолго.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Анна Попова  Роспотребнадзор 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

18:00 В России Запущен сервис для оформления разовой выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

16:53 В России Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о ситуации с коронавирусом

15:36 Общество Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом

15:22 В России В России нет фактов сознательного занижения смертности от коронавируса - ВОЗ

14:58 Город (Москва и область) В Москве запустили новую систему контроля автомобилей без пропусков

Актуальные материалы

12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений

08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек

16:26 Власть Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами, кроме нескольких десятков рейсов из Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru