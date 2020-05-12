Другие материалы
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В России
12.05.2020, 18:00
Запущен сервис для оформления разовой выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
12 мая. Mossovetinfo.ru – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) запустило онлайн-сервис, с помощью которого можно оформить получение разовой выплаты на ребенк...
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В России
12.05.2020, 16:53
Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о ситуации с коронавирусом
12 мая. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге рассказала о ситуации с коронавирусом в России. По словам Поповой, за последние 10 суток ежедневный прирост новых случ...
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В России
12.05.2020, 15:22
В России нет фактов сознательного занижения смертности от коронавируса - ВОЗ
12 мая. Mossovetinfo.ru – В России не наблюдается фактов сознательного занижения смертности от коронавируса, заявила в интервью телеканалу «Россия 24» официальный представитель Всемирной организаци...