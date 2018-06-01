1 июня. Mossovetinfo.ru – Глава столичного управления СК РФ Александр Дрыманов подал в отставку, сообщает ТАСС.
Дрыманов подал в отставку в связи с достижением предельного возраста и выходом на пенсию.
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