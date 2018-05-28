28 мая. Mossovetinfo.ru – Глава Якутии 63-летний Егор Борисов сообщил об уходе в отставку по собственному желанию.



«Я принял осознанное решение об отставке по собственному желанию. Считаю, что сегодня назрел этот момент. Республике нужен новый руководитель», - написал Борисов на своей странице в Instagram.



Борисов возглавлял Якутию с 2010 года.