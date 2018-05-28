Другие материалы
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В России
28.05.2018, 12:54
Глава Якутии Егор Борисов подал в отставку
28 мая. Mossovetinfo.ru – Глава Якутии 63-летний Егор Борисов сообщил об уходе в отставку по собственному желанию. «Я принял осознанное решение об отставке по собственному желанию. Считаю, чт...
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В России
28.05.2018, 11:25
Новая российская антидопинговая лаборатория будет сдана в строй в июне
28 мая. Mossovetinfo.ru – Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что новая российская антидопинговая лаборатория, которая создается на базе МГУ, будет сдана в июне, сообщает «Р-Спорт». В это ж...
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В России
28.05.2018, 10:47
Каждый четвертый продаваемый в России автомобиль – отечественный
28 мая. Mossovetinfo.ru – Более 137 тысяч автомобилей отечественных марок было продано в России за первые 4 месяца 2018 года, сообщает Аналитическое агентство «Автостат». За тот же период 201...