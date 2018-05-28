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В России     28.05.2018, 12:54

Глава Якутии Егор Борисов подал в отставку

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Теги:  губернаторы  отставка  Якутия 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Глава Якутии 63-летний Егор Борисов сообщил об уходе в отставку по собственному желанию.

«Я принял осознанное решение об отставке по собственному желанию. Считаю, что сегодня назрел этот момент. Республике нужен новый руководитель», - написал Борисов на своей странице в Instagram.

Борисов возглавлял Якутию с 2010 года.


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Теги: 
губернаторы  отставка  Якутия 

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