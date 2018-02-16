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В России     16.02.2018 10:23

Главгосэкспертиза одобрила обновленный проект терминала B в Шереметьево.

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Теги:  Россия  Шереметьево  Главгосэкспертиза  проект  одобрение  терминал B 

16 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Главгосэкспертиза одобрила обновленный проект терминала B в Шереметьево, сообщили ИА «Моссовет» в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Проектная пропускная способность терминала составит 15 млн пассажиров в год и он будет введен в эксплуатацию к началу Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в июне-июле 2018 года.

ИА «Моссовет» публикует полный текст сообщения «Главгосэкспертиза одобрила обновленный проект терминала B в Шереметьево».
«Изучив представленные повторно материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Предыдущее положительное заключение по объекту Главгосэкспертиза России выдала в октябре 2017 года. Текущая корректировка проектной документации предусматривает изменение некоторых объемно-планировочных и конструктивных решений и систем инженерно-технического обеспечения.

Терминал B станет основным аэровокзалом для пассажиров внутренних рейсов Шереметьево и будет введен в эксплуатацию к началу Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в этом году. Проектная пропускная способность терминала составит 15 млн пассажиров в год.

Архитектурно-планировочное решение и дизайн интерьеров терминала B выполнены в эстетике русского конструктивизма на основе простых и четких геометрических форм, насыщенных яркими позитивными цветами. Акцентом в интерьерах являются «живые» digital панели – крупноформатные дисплеи, которые будут транслировать главные образы России: балетные постановки, туристические достопримечательности, памятники русской

культуры. В период проведения Чемпионата мира по футболу во всехтерминалах аэропорта Шереметьево будут организованы специальные фан-зоны для просмотра матчей турнира.

По функциональному назначению территория терминала условно делится на зону обслуживания пассажиров и технологическую зону. В зоне обслуживания находится здание терминала с пирсом, привокзальная площадь с транспортными коммуникациями и стоянка. Остальная часть участка относится к технологической зоне, предназначенной для предполетного и послеполетного обслуживания воздушных судов. В технологической зоне также оборудованы сервисные дороги для движения спецтранспорта и средств механизации и пути руления судов к местам стоянки, зона разгрузки и загрузки грузового транспорта и другие объекты.».


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Карта места

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Теги: 
Россия  Шереметьево  Главгосэкспертиза  проект  одобрение  терминал B 

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