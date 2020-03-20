Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     20.03.2020 15:10

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса в России

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  прогнозы 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RT сообщил, когда можно ожидать окончания эпидемии коронавируса в России.

По словам Проценко, если ситуация будет развиваться по китайскому сценарию, то окончания эпидемии можно ждать в мае-июне текущего года.

Однако возможен и другой вариант. «Если мы пойдём по итальянскому взрыву, то мы будем считать хорошей историей сентябрь», - заявил Проценко.

Всего в России зафиксировано 199 случаев заболевания коронавирусом. 9 человек уже выздоровели. Смертельных случаев в результате заболевания не зафиксировано.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  прогнозы 

Возврат к списку

Лента новостей

15:10 В России Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса в России

14:15 Город (Москва и область) Памятник маршалу Георгию Жукову, который убрали с Манежной площади, отреставрируют

13:27 В России Утвержден бюллетень для голосования по изменениям в Конституцию

13:12 В России Роскомнадзор потребовал удалить недостоверную информацию о короновирусе из СМИ и соцсетей

12:46 Общество Похолодание ожидается в Москве в выходные, 21 и 22 марта

Актуальные материалы

07:40 В России В России начались испытания вакцины против коронавируса

21:26 Власть Путин: голосование по конституции состоится, только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия

17:13 Город (Москва и область) В Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек

17:01 Происшествия В Москве зафиксировано еще 20 случаев заражения коронавирусом

16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru