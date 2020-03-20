20 марта. Mossovetinfo.ru – Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RT сообщил, когда можно ожидать окончания эпидемии коронавируса в России.
По словам Проценко, если ситуация будет развиваться по китайскому сценарию, то окончания эпидемии можно ждать в мае-июне текущего года.
Однако возможен и другой вариант. «Если мы пойдём по итальянскому взрыву, то мы будем считать хорошей историей сентябрь», - заявил Проценко.
Всего в России зафиксировано 199 случаев заболевания коронавирусом. 9 человек уже выздоровели. Смертельных случаев в результате заболевания не зафиксировано.
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