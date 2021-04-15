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В России     16.04.2021 11:55

Голикова: темпы вакцинации в России позволяют рассчитывать на скорое снятие ограничений

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Теги:  Татьяна Голикова  коронавирус  COVID-19  вакцинация  ограничения  снятие ограничений 

16 апреля. Mossovetinfo.ru — Темпы вакцинации от коронавируса в России позволяют рассчитывать на скорое снятие введенных ограничений, заявила на коллегии Минздрава вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, темпы вакцинации от коронавируса в России нарастают, уже привито более 8 миллионов человек.

«Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты», - приводит слова Голиковой «Интерфакс».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более миллиона москвичей уже получили первый компонент вакцины от коронавируса, при этом, более 820 тысяч уже полностью завершили вакцинацию.

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Теги: 
Татьяна Голикова  коронавирус  COVID-19  вакцинация  ограничения  снятие ограничений 

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