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В России
16.04.2021, 11:55
Голикова: темпы вакцинации в России позволяют рассчитывать на скорое снятие ограничений
16 апреля. Mossovetinfo.ru — Темпы вакцинации от коронавируса в России позволяют рассчитывать на скорое снятие введенных ограничений, заявила на коллегии Минздрава вице-премьер Татьяна Голикова. ...
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В России
16.04.2021, 09:54
Работодатели могут предоставить сотрудникам дополнительные выходные на майские праздники
16 апреля. Mossovetinfo.ru — Работодатели по собственной инициативе могут предоставить дополнительные выходные на майские праздники своим сотрудникам, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Ростру...
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В России
15.04.2021, 19:31
Новые санкции США против России. Список лиц и организаций
15 апреля. Mossovetinfo.ru — Опубликован полный список лиц и организаций, попавших под новые антироссийские санкции США. Список лиц и организаций, попавших в санкционный список в связи с Крымом ...