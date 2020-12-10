10 декабря. Mossovetinfo.ru - При вакцинации от коронавируса есть ограничения на употребление алкоголя, но о полном отказе от алкоголя речь не идет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в доме правительства.



«Я бы призвала <…> очень внимательно прислушиваться к той официальной информации, которую мы даем и суть которой сводилась не к запрету, подчеркиваю, не к запрету, а к ограничению принятия алкоголя и лекарственных препаратов, которые воздействуют и угнетают иммунную систему», - приводит слова Голиковой ТАСС.



При этом, вице-премьер рекомендовала гражданам, которые решать привиться от коронавируса, все же воздержаться от употребления алкоголя в течении трех дней до вакцинации и трех дней после нее все же воздержаться от употребления алкоголя. Это необходимо, чтобы сформировался иммунитет.



Голикова также заявила, что в период с апреля по октябрь в России скончались 78 247 человек заболевшие коронавирусом. Собственно коронавирус стал причиной смерти в 37 566 случаев. Еще у 8 307 человек коронавирус подозревается как основная причина смерти, однако полностью анализы еще не завершены. В 32 374 причина смерти была другая, а коронавирус либо стал сопутствующим фактором, который оказал влияние на приближение смерти пациента, либо коронавирус никак не повлиял на течение других заболеваний.



По словам вице-премьера, за первые 10 месяцев 2020 года смертность в России выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам вице-премьера, учитывая анализ всех выявляемых факторов, а также традиционное увеличение смертности в зимний период, в ноябре и декабре также ожидается повышение показателей смертности.

