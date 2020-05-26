26 мая. Mossovetinfo.ru – Российские власти рассматривают возможность проведения голосования по изменениям в Конституции 1 или 8 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным издания, в отдельных регионах уже началась подготовка к проведению голосования, хотя решение о конкретной дате будет принято на этой неделе. Окончательное решение примет президент России Владимир Путин.
Также сообщается, что рассматривалась возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 24 июня, в один день с Парадом Победы, однако это маловероятно.
Ранее Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы, который планируется провести 24 июня.
Закон о поправке в Конституцию РФ был принят Госдумой в среду, 11 марта, и в тот же день получил одобрение Совета Федерации. В ходе обсуждения было предложено порядка 400 поправок, из которых более 170 вошли в окончательную редакцию закона, а около 200 было отклонено. Всероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом, оно было перенесено на неопределенный срок.
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