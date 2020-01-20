20 января. Mossovetinfo.ru – Всероссийской голосование по предложенным президентом поправкам в Конституцию может пройти 12 или 26 апреля, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.



Голосование пройдет после того, как предложенные поправки примут Госдума и Совет Федерации, а также поддержат не менее двух третей законодательных собраний регионов. При этом, поправки не вступят в силу до проведения всенародного голосования.



Отмечается, что дата 12 апреля более вероятна, чем 26 апреля. Также для голосования рассматривалась дата 19 апреля, однако эта дата неудобна для голосования, так как выпадает на православную пасху.



В ходе оглашения послания к Федеральному собранию 15 января, президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию страны касающихся баланса различных ветвей власти и социальных вопросов.