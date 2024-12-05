Госдума 17 декабря рассмотрит во втором чтении проект о спецсчетах для иноагентов

13 декабря — Mossovetinfo.ru — Законопроект о введении рублевых спецсчетов для доходов иноагентов планируется рассмотреть в Госдуме 17 декабря, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



Законопроект был принят в первом чтении 20 ноября.



Володин напомнил, что изначально инициатива предполагала зачисление доходов иностранного агента от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары.



«Внесенными поправками данное обязательство распространяется на средства иноагента, полученные в результате продажи недвижимого имущества и транспортных средств; сдачи их в аренду. На доходы иноагента: в виде процентов по вкладам; от долевого участия в организациях, в том числе дивиденды», – сообщил спикер Госдумы.



Возможность распоряжаться денежными средствами появится у иноагента только после отмены статуса иноагента.