 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     13.12.2024 08:17

Госдума 17 декабря рассмотрит во втором чтении проект о спецсчетах для иноагентов

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  иноагенты  спецсчета  закон 

13 декабря — Mossovetinfo.ru — Законопроект о введении рублевых спецсчетов для доходов иноагентов планируется рассмотреть в Госдуме 17 декабря, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Законопроект был принят в первом чтении 20 ноября.

Володин напомнил, что изначально инициатива предполагала зачисление доходов иностранного агента от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары.

«Внесенными поправками данное обязательство распространяется на средства иноагента, полученные в результате продажи недвижимого имущества и транспортных средств; сдачи их в аренду. На доходы иноагента: в виде процентов по вкладам; от долевого участия в организациях, в том числе дивиденды», – сообщил спикер Госдумы.

Возможность распоряжаться денежными средствами появится у иноагента только после отмены статуса иноагента.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
иноагенты  спецсчета  закон 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:26 Происшествия В Москве автомобиль насмерть сбил главу департамента Минобрнауки Чурилова

08:17 В России Госдума 17 декабря рассмотрит во втором чтении проект о спецсчетах для иноагентов

08:07 Общество Звание Героя России присвоено военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

12:41 В России Мишустин пригласил страны СНГ принять участие в конкурсе Интервидение

Актуальные материалы

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

14:06 В мире Лукашенко: миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

18:14 Общество За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru