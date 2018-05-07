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В России     08.05.2018 17:22

Госдума поддержала кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

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Теги:  Госдума  Владимир Путин  Путин  Медведев  Дмитрий Медведев  правительство 

8 мая. Mossovetinfo.ru - Государственная Дума РФ поддержала кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства. Голосование состоялось 8 мая. Кандидатуру Медведева в Госдуме лично представил президент России Владимир Путин.

За проголосовали 374 депутата (83,1%) при необходимых 226 голосах, против - 56 человек. Всего проголосовало 430 человек. Воздержавшихся не было. Перед голосованием фракции «Единая Россия» и ЛДПР заявили о поддержке Медведева. КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против такого кадрового решения.

Путин 7 мая официально вступил в должность президента России на новый шестилетний срок, после чего правительства РФ в полном составе ушло в отставку.

Позже, в соответствии с конституцией Путин внес кандидатуру Медведева для получения согласия Госдумы на назначение его премьер-министром.

Днем 7 мая Медведев встретился с фракцией «Единая Россия» в Госдуме и предложил кандидатуры на посты вице-премьеров.


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Теги: 
Госдума  Владимир Путин  Путин  Медведев  Дмитрий Медведев  правительство 

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