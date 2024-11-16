В России
21.11.2024 09:48
Госдума обратилась к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции - Володин
21 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг в своем телеграм-канале сообщил, что накануне «Госдума обратилась к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции».
В обращении «содержатся предложения системных мер, в том числе во исполнение разработанных и принятых нами с начала этого года 13 законов», - сообщил Володин.
Также председатель Госдумы сообщил:
В части владения мигрантов русским языком считаем правильным:
- предусмотреть обязанность по прохождению экзамена по русскому языку в устной форме иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патентов;
- расширить процедуру видеозаписи экзамена в устной форме;
- определить уровни владения русским языком мигрантов в зависимости от вида трудовой деятельности;
- утвердить закрытый перечень государственных учреждений, уполномоченных принимать экзамены;
- обеспечить постоянное обновление экзаменационных материалов и реализацию надлежащего государственного контроля за процедурой.
В части организации трудовой миграции предлагаем:
- выработать единые критерии и подходы к регулированию трудовой миграции;
- установить чёткие параметры количества и качества привлекаемых трудовых ресурсов с учётом потребности рынка труда;
- утвердить правила контролируемого пребывания трудовых мигрантов под сопровождение и ответственность работодателей с полной процедурой идентификации;
- выработать поэтапный план перехода на полный сбор биометрических данных иностранных граждан.
Государственная Дума со своей стороны не прекращает работу по совершенствованию миграционного законодательства.
- Как мы с вами обсуждали ранее, готовим к внесению законопроект, который установит запрет на приём в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка.
96% участников опроса поддержали эту инициативу.
Планируем уже на следующей неделе приступить к рассмотрению законопроекта.
- Также оставляем за собой вопрос парламентского контроля за ходом формирования перечня профессий, позволяющих работающим в России мигрантам получить в упрощённом порядке вид на жительство.
К его подготовке необходимо подойти с особой ответственностью.
- Воспитание, обучение и здравоохранение — это те сферы, где должны трудиться граждане нашей страны.
Привлекать мигрантов в них считаем неправильным.