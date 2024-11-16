 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     21.11.2024 09:48

Госдума обратилась к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции - Володин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  Володин  миграция  незаконная миграция  обращение  меры  власть  эффективность 

21 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг в своем телеграм-канале сообщил, что накануне «Госдума обратилась к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции».

В обращении «содержатся предложения системных мер, в том числе во исполнение разработанных и принятых нами с начала этого года 13 законов», - сообщил Володин.

Также председатель Госдумы сообщил:

В части владения мигрантов русским языком считаем правильным:
- предусмотреть обязанность по прохождению экзамена по русскому языку в устной форме иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патентов;
- расширить процедуру видеозаписи экзамена в устной форме;
- определить уровни владения русским языком мигрантов в зависимости от вида трудовой деятельности;
- утвердить закрытый перечень государственных учреждений, уполномоченных принимать экзамены;
- обеспечить постоянное обновление экзаменационных материалов и реализацию надлежащего государственного контроля за процедурой.

В части организации трудовой миграции предлагаем:
- выработать единые критерии и подходы к регулированию трудовой миграции;
- установить чёткие параметры количества и качества привлекаемых трудовых ресурсов с учётом потребности рынка труда;
- утвердить правила контролируемого пребывания трудовых мигрантов под сопровождение и ответственность работодателей с полной процедурой идентификации;
- выработать поэтапный план перехода на полный сбор биометрических данных иностранных граждан.

Государственная Дума со своей стороны не прекращает работу по совершенствованию миграционного законодательства.

- Как мы с вами обсуждали ранее, готовим к внесению законопроект, который установит запрет на приём в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка.

96% участников опроса  поддержали эту инициативу.
Планируем уже на следующей неделе приступить к рассмотрению законопроекта.

- Также оставляем за собой вопрос парламентского контроля за ходом формирования перечня профессий, позволяющих работающим в России мигрантам получить в упрощённом порядке вид на жительство.
К его подготовке необходимо подойти с особой ответственностью.

- Воспитание, обучение и здравоохранение — это те сферы, где должны трудиться граждане нашей страны.
Привлекать мигрантов в них считаем неправильным.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  Володин  миграция  незаконная миграция  обращение  меры  власть  эффективность 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:37 Мнения Объем туристического потока в столицу к 2030 году должен достичь 52 млн человек

09:48 В России Госдума обратилась к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции - Володин

13:56 В мире Песков: Путин готов к контактам и переговорам по Украине

12:07 Происшествия Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Черноморского флота

10:55 В России ФСБ России задержан гражданин России, планировавший теракты в ряде регионов РФ

Актуальные материалы

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

14:06 В мире Лукашенко: миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

18:14 Общество За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru