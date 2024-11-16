Госдума обратилась к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции - Володин

21 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг в своем телеграм-канале сообщил, что накануне «Госдума обратилась к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции».



В обращении «содержатся предложения системных мер, в том числе во исполнение разработанных и принятых нами с начала этого года 13 законов», - сообщил Володин.



Также председатель Госдумы сообщил:



В части владения мигрантов русским языком считаем правильным:

- предусмотреть обязанность по прохождению экзамена по русскому языку в устной форме иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патентов;

- расширить процедуру видеозаписи экзамена в устной форме;

- определить уровни владения русским языком мигрантов в зависимости от вида трудовой деятельности;

- утвердить закрытый перечень государственных учреждений, уполномоченных принимать экзамены;

- обеспечить постоянное обновление экзаменационных материалов и реализацию надлежащего государственного контроля за процедурой.



В части организации трудовой миграции предлагаем:

- выработать единые критерии и подходы к регулированию трудовой миграции;

- установить чёткие параметры количества и качества привлекаемых трудовых ресурсов с учётом потребности рынка труда;

- утвердить правила контролируемого пребывания трудовых мигрантов под сопровождение и ответственность работодателей с полной процедурой идентификации;

- выработать поэтапный план перехода на полный сбор биометрических данных иностранных граждан.



Государственная Дума со своей стороны не прекращает работу по совершенствованию миграционного законодательства.



- Как мы с вами обсуждали ранее, готовим к внесению законопроект, который установит запрет на приём в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка.



96% участников опроса поддержали эту инициативу.

Планируем уже на следующей неделе приступить к рассмотрению законопроекта.



- Также оставляем за собой вопрос парламентского контроля за ходом формирования перечня профессий, позволяющих работающим в России мигрантам получить в упрощённом порядке вид на жительство.

К его подготовке необходимо подойти с особой ответственностью.



- Воспитание, обучение и здравоохранение — это те сферы, где должны трудиться граждане нашей страны.

Привлекать мигрантов в них считаем неправильным.