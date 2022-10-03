Госдума одобрила ратификацию договоров о включении в состав России новых четырех территорий

3 октября. Mossovetinfo.ru - Госдума ратифицировала договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратились к Президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав Российской Федерации на правах субъектов после проведения референдумов 27 сентября.



Также 3 октября Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета Госдумы напомнил, что «среди депутатов есть те, кто избрался в ГД с участием граждан России, проживающих на территории ДНР и ЛНР». На заседании Совета было определено, что Государственную Думу в ЛНР будет представлять Виктор Водолацкий, в ДНР — Дмитрий Саблин. На Совете ГД также было принято решение о назначении координатора в Запорожскую область — Героя России Андрея Красова, в Херсонскую область — Глеба Хора.