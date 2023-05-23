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В России     25.05.2023 16:10

Госдума приняла в I чтении проект об администраторах собраний жильцов домов

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Теги:  жилье  жулье  собрания  протоколы  подделка  Госдума  законопроект  администратор собрания 

25 мая — Mossovetinfo.ru — Госдума приняла в I чтении проект об администраторах собраний жильцов домов согласно которому предлагается сделать администратором общего собрания конкретное физическое лицо из числа собственников помещений или управляющей организации. По мнению законодателей закон поможет бороться с подделкой протоколов собраний собственников «существенно уменьшит количество желающих мошенничать, так как подделка протокола общего собрания жильцов — уголовное преступление».

Один из соавторов законопроекта, заместитель Председателя ГД Сергей Неверов, ранее заявлял в Госдуме, что управляющие компании в рамках своей работы большинство решений должны утверждать на собрании собственников жилья. «Ни для кого не секрет, что во многих случаях к проведению собраний подходят халатно, если не сказать преступно: подделывают подписи, утверждая нужные и удобные УК решения. Это происходит в том числе потому, что сегодня невозможно установить, кто именно собирал письменные протоколы и вносил данные в ГИС ЖКХ», — отмечал Неверов.

Подделка протокола общего собрания собственников образует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса РФ.

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Теги: 
жилье  жулье  собрания  протоколы  подделка  Госдума  законопроект  администратор собрания 

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