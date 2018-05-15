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В России     15.05.2018, 13:46

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях‍

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Теги:  Госдума  законопроекты  санкции  контрсанкции 

15 мая. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник приняла в первом чтении закон о контрсанкциях, сообщает РИА Новости.

Закон был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента спикером Думы Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций. В первоначальной редакции законопроекта предлагалось предоставить право правительству России в ответ на недружественные действия в отношении России со стороны США и других стран, вводить 16 ответных мер.

В результате обсуждения депутаты предложили доработать проект ко второму чтению. Из законопроекта предложено убрать упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг и расширить полномочия президента и правительства по применению санкций в отношении конкретных иностранных физических и юридических лиц. Кроме того, предлагается внести пункт о том, что контрсанкции не будут распространятся на жизненно важные товары, в том числе лекарства.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 17 мая.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  санкции  контрсанкции 

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