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В России     16.04.2019 15:17

Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

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Теги:  Госдума  выборы в Мосгордуму-2019  законопроекты  электронное голосование 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем пленарном заседании во вторник, 16 апреля, приняла в первом чтении законопроект о проведении на выборах в Мосгордуму осенью 2019 года экспериментального электронного голосования.

Законопроект предполагает проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму в нескольких округах, которые будут определены по жребию. Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате.

Проект закона был внесен в Мосгордуму группой депутатов от фракций «Единая Россия» и ЛДПР. Позднее к данному законопроекту присоединились и депутаты ряда других фракций.


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Теги: 
Госдума  выборы в Мосгордуму-2019  законопроекты  электронное голосование 

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