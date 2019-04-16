16 апреля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем пленарном заседании во вторник, 16 апреля, приняла в первом чтении законопроект о проведении на выборах в Мосгордуму осенью 2019 года экспериментального электронного голосования.



Законопроект предполагает проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму в нескольких округах, которые будут определены по жребию. Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате.



Проект закона был внесен в Мосгордуму группой депутатов от фракций «Единая Россия» и ЛДПР. Позднее к данному законопроекту присоединились и депутаты ряда других фракций.