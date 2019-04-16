16 апреля. Mossovetinfo.ru – Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, закон, о налоговых льготах для организаторов чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Согласно закону, организации задействованные в организации ЧЕ-2020, будут освобождены от уплаты НДС, налога на имущество, налога на прибыль, транспортных пошлин и страховых взносов. В частности, от этих налогов будут освобождены Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА), Российский футбольный союз и оргкомитет по подготовке и проведению матчей Евро-2020 в России.
Физические лица, задействованные в организации и проведении матчей Евро-2020, будут освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц. Эта часть закона будет касаться только иностранных граждан и лиц без гражданства, задействованных в подготовке и проведении матчей чемпионата.
Закон будет действовать ограниченное время, его действие завершится 31 декабря 2020 года.
Матчи Евро-2020 пройдут 13 городах в разных странах Европы. В России матчи Евро-2020 примет Санкт-Петербург, матчи пройдут на «Санкт-Петербург Арене», построенной к ЧМ-2018.
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