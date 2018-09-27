Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     27.09.2018 13:14

Госдума приняла закон о пенсионной реформе

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  законы  пенсионная реформа 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон о пенсионной реформе.

Закон был внесен в Госдуму правительством страны и предполагал постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. В первом чтении законопроект был принят Госдумой 19 июля.

29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением по вопросам пенсионной реформы, в котором внес ряд предложений, которые позже были оформлены в качестве поправок к законопроекту. Президент предложил снизить пенсионный возраст у женщин до 60 лет, предоставлять право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям, ввести ряд льгот для людей, которые выйдут на пенсию в ближайшие два года, для работников опасных профессий, народов крайнего Севера и труженников села, позаботиться о социальных гарантиях для лиц предпенсионного возраста.

В среду, 26 сентября Госдума приняла законопроект во втором чтении. Перед этим депутаты единогласно приняли все поправки в законопроект, предложенные Путиным. Также был принят ряд поправок в законопроект, внесенных самими депутатами и членами Совета Федерации.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  законы  пенсионная реформа 

Возврат к списку

Лента новостей

14:29 Общество Октябрь в Москве закончится солнечной погодой

14:07 Происшествия Продюсер обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних в Москве

13:53 Город (Москва и область) В Лефортовском тоннеле начали восстанавливать огнезащитное покрытие

13:14 В России Госдума приняла закон о пенсионной реформе

12:42 Город (Москва и область) До конца года в Москве снесут 18 домов по программе реновации

Актуальные материалы

18:31 Город (Москва и область) Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в развитии программы «Мой район»

10:01 Город (Москва и область) В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками

09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина

08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента

12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет

14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы

13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru