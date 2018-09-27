27 сентября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон о пенсионной реформе.



Закон был внесен в Госдуму правительством страны и предполагал постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. В первом чтении законопроект был принят Госдумой 19 июля.



29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением по вопросам пенсионной реформы, в котором внес ряд предложений, которые позже были оформлены в качестве поправок к законопроекту. Президент предложил снизить пенсионный возраст у женщин до 60 лет, предоставлять право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям, ввести ряд льгот для людей, которые выйдут на пенсию в ближайшие два года, для работников опасных профессий, народов крайнего Севера и труженников села, позаботиться о социальных гарантиях для лиц предпенсионного возраста.



В среду, 26 сентября Госдума приняла законопроект во втором чтении. Перед этим депутаты единогласно приняли все поправки в законопроект, предложенные Путиным. Также был принят ряд поправок в законопроект, внесенных самими депутатами и членами Совета Федерации.