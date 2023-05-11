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В России     16.05.2023 20:41

Госдума во вторник единогласно денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе

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Теги:  Договор  денонсация  ДОВСЕ  вооружения  Европа  Нато  Россия 

16 мая - Mossovetinfo.ru - Государственная дума России во вторник на пленарном заседании единогласно приняла закон о денонсации Российской Федерацией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), - сообщается на официальном сайте Госдумы.

"С начала 90-х годов Договор под воздействием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО, во многом устарел и утратил связь с действительностью", - сказано в сообщении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, раскритиковал НАТО и написал в своем Telegram-канале, что Североатлантический альянс "оказался волком в овечьей шкуре" и что депутаты приняли решение о денонсации, руководствуясь интересами российских граждан.

Договор был подписан в 1990 году в Париже представителями 16 стран Организации Североатлантического договора (НАТО) и шести стран Организации Варшавского договора, устанавливал лимит обычных вооружений и боевой техники, вооруженных сил в зоне действия договора.

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Теги: 
Договор  денонсация  ДОВСЕ  вооружения  Европа  Нато  Россия 

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