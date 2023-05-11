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В России
16.05.2023, 20:41
Госдума во вторник единогласно денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
16 мая - Mossovetinfo.ru - Государственная дума России во вторник на пленарном заседании единогласно приняла закон о д...
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В России
15.05.2023, 12:59
Москва категорически не согласна с мнением Парижа о зависимости РФ от Китая - Песков
15 мая - Mossovetinfo.ru - Москва не согласна категорически с мнением Парижа о вассальной зависимости России от Китая, ...
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В России
11.05.2023, 17:17
Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе" 29 февраля до 7 марта 2024 года предложил провести Кириенко
11 мая - Mossovetinfo.ru - Провести Всемирный фестиваль молодежи в сочинском центре "Сириус" с 29 февраля до 7 марта 2024 го...