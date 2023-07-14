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В России
26.07.2023, 17:32
Госдума закрыла весеннюю сессию, было принято 500 законов
26 июля — Mossovetinfo.ru — 26 июля завершилась весенняя сессия Государственной Думы, было принято 500 законов, большин...
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В России
21.07.2023, 11:01
Призывной возраст срочной службы в России составит с 18 до 30 лет - Картаполов
21 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призывной воз...
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В России
14.07.2023, 13:44
Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме - ЦБ РФ
14 июля — Mossovetinfo.ru — Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме по мере роста спроса и исчерпа...