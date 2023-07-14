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В России     26.07.2023 17:32

Госдума закрыла весеннюю сессию, было принято 500 законов

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Теги:  Госдума  сессия 

26 июля — Mossovetinfo.ru — 26 июля завершилась весенняя сессия Государственной Думы, было принято 500 законов, большинство из которых прямого действия, сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, подводя итоги сессии. В ближайшие две недели депутатам предстоит работа в регионах. Осенняя сессия начнется 5 сентября и продлится до 31 декабря 2023 года.

«За время весенней сессии принято 500 законов. Из 500 - 27%, а это 136 законов, были социально ориентированы. А 334 закона, 68%, — прямого действия», – сказал Володин.

Вячеслав Володин рассказал, что Государственная Дума фактически завершила разбор «законодательных завалов»: в январе 2017 года на рассмотрении находилось 2343 законопроекта, накопившихся с прошлых созывов. Некоторым из них было по 20 с лишним лет, и они «просто морально устарели», уточнил Председатель ГД.

«Сегодня в законодательном портфеле 908 законодательных инициатив. Из всего этого массива 80 % инициатив — текущего созыва. Все они актуальны, достаточно проработаны», — сообщил Володин.

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Теги: 
Госдума  сессия 

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