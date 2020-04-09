9 апреля. Mossovetinfo.ru – Министерство образования и науки РФ не будет отменять государственные экзамены и защиту дипломов из-за распространения коронавируса, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.



По словам министра, в ведомстве исходят из того, что сдачу государственных экзаменов и защиту дипломов, также как вступительные экзамены в ВУЗы можно организовать дистанционно, в режиме онлайн.