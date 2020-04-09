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В России     09.04.2020 13:11

Госэкзамены и защиту дипломов из-за коронавируса отменять не будут - Минобрнауки

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Теги:  экзамены  Минобрнауки  коронавирус 

9 апреля. Mossovetinfo.ru – Министерство образования и науки РФ не будет отменять государственные экзамены и защиту дипломов из-за распространения коронавируса, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

По словам министра, в ведомстве исходят из того, что сдачу государственных экзаменов и защиту дипломов, также как вступительные экзамены в ВУЗы можно организовать дистанционно, в режиме онлайн.


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Теги: 
экзамены  Минобрнауки  коронавирус 

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